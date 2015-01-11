Сильные дожди и порывистый ветер обещают синоптики 20 апреля на Южном Урале

Сильные дожди в горах и порывистый ветер прогнозируют синоптики 20 апреля в Челябинской области.
Как следует из сообщения ЦГМС, ближайшей ночью и днем в пятницу в большинстве районов пройдут небольшие, местами — умеренные, в горах — сильные осадки, преимущественно в виде дождя, отдельные порывы юго-западного — северного ветра могут достичь 18 метров в секунду.
Ночью будет плюс 4−9, на севере — около 1 градуса, днем 20 апреля — плюс 10−15, в северной половине Челябинской области — 4−9 выше нуля.
По данным регионального управления МЧС, в шести муниципалитетах ожидается третий класс (всего их пять) опасности возникновения лесных и природных пожаров: в Брединском, Варненском, Карталинском, Троицком и Увельском районе, а также в городе Троицк.
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Ключевые теги: Дожди и ветер, Челябинская область, горные районы.
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