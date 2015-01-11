Югорские студенты будут участвовать в проекте «Мирный Атом»

Югорское региональное отделение общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) объявило о наборе молодых людей в ряды стройотряда для участия в проекте «Мирный Атом». Трудиться студентов приглашают на предприятие «Маяк», которое входит в госкорпорацию «Росатом».

Летом на атомном предприятии «Маяк» планируют принять на работу порядка 700 студентов со всей России. Молодые люди будут заниматься строительными работами: красить, штукатурить производственные помещения, заниматься благоустройством территории. Все ребята стройотрядов будут проживать и питаться бесплатно.

В штат одного из самых засекреченных объектов страны студенты будут приняты согласно Трудовому кодексу РФ. Их зарплата в месяц составит 20 тысяч рублей. Для молодежи обещают организовать досуг: различные творческие конкурсы, знакомство с историей крупного атомного завода и города Озерска. Сургутские студенты раньше там не бывали.

По словам жителей города, экология в Озерске, несмотря на то, что на заводе занимаются переработкой отработавшего ядерного топлива, находится в норме. В городе постоянно проверяют воздух, берут пробы воды: никаких признаков радиации не выявляют. Поэтому опасаться того, что пребывание в закрытом городе скажется на здоровье, не стоит.

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