Погода в выходные не порадует южноуральцев

В субботу и воскресенье в Челябинской области будет дождливо. Осадки синоптики обещают на большей части региона, в горах пройдут сильные дожди.

В ночь на 21 апреля на улице ожидается от -3 до +2 градусов, максимальная температура днем +9. 22 апреля на Южном Урале будет пасмурно, ночью от 0 до -5, днем пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до +8+13 градусов. Во все дни будет дуть порывистый ветер со скоростью до 18 м/с.

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