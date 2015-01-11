Зима никак не желает покинуть наши края. Согреваем душу событиями!

Афиша на этот уикенд получилась очень разнообразной и насыщенной! Вперёд за новыми впечатлениями!

Озёрск

21 апреля с самого утра и до самого вечера

ДК «Маяк»: «OZR DANCE FEST 2018»! Соло и дуэты, батлы по хип-хопу будут проходить в фойе Дворца ,батлы по брейку в отдельном зале, мастер классы в хореографическом зале ,шоу на сцене.

21 апреля, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: марафон 5-ый тур 2-3 группа «Пирамида свободная».

21 апреля, 11-00

Театр кукол: «Сказка про Василису Премудрую» ( 5+)

21 апреля, с 13-00

Бассейн «Дельфин»: открытый Чемпионат ОГО по плаванью.

21 апреля 17-00

ДК «Строитель»: концерт-презентация оперетты И.Кальмана «Принцесса цирка».

21 апреля, 18-3

Театр драмы и комедии «Наш дом»: жизнеутверждающая комедия «Ханума» (12+)

22 апреля, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: мюзикл «Сокровища капитана Флинта» (5+)

22 апреля, 11 и 13-00

Театр кукол: «Сказка в подарок» (3+)

22 апреля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: психологический фарс «Терроризм» (18+)

Татыш

21 апреля, 14-00

ДК им.А.С.Пушкина: пасхальный молодежный бал, участниками которого станут учащиеся МБОУ СОШ №22, ребята из кадетского корпуса, а так же наши московские гости Master of the Ceremonies Павел Исаков-Кундиус, танцмейстер школы исторических бальных танцев «Русские традиции», арт-директор агентства светских событий V&K (г. Москва), почетный представитель в России международного фонда «Arte Italia cultura», помощник танцмейстера- Александра Анипченко, дизайнер и художник Агентства светских событий.

Миасс

21 апреля, 15-00

Глк «Солнечная долина»: чтобы этот зимний сезон запомнился надолго, примите участие в первом фестивале «Spring Jam» - грандиозном спуске в купальниках и карнавальных костюмах. В этот день, все, кто приедет в купальнике или карнавальном костюме, смогут кататься абсолютно бесплатно с 15:00 до 16:00!

Челябинск

Все выходные:

Челябинский цирк: московский цирк Никулина. Многочисленные аттракционы с животными, воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, силачи — по-взрослому все это чередующееся великолепие называется «дивертисмент», а по-детски — просто праздник!

21 апреля, 15-30

Ледовая арена «Трактор»: юниорский Чемпионат мира по хоккею. Матч Россия-Чехия.

22 апреля, 12-00

Концертный зал им. Прокофьева: артисты Челябинской филармонии рады пригласить детей и родителей на концерты семейного проекта «Фантазия для художника с оркестром». Здесь музыканты поведают секреты инструментов, расскажут о разных жанрах, помогут сделать первые шаги к «серьезной» и «легкой» классической музыке, услышать и понять ее красоту.

22 апреля, 15-30

Ледовая арена «Трактор»: юниорский Чемпионат мира по хоккею. Матч Россия-Финляндия

22 апреля, 19-00

Театр драмы им. Н.Орлова: Евгений Гришковец «Предисловие к роману». Жанр встречи, по большому счету, ещё не определен самим автором. Дело в том, что в апреле, может быть как раз накануне аудиенции с челябинцами, у него должна выйти новая книга. Большой автобиографический роман «Театр отчаяния, или Отчаянный театр».

Екатеринбург

Все выходные:

Центр культуры «Урал»: международный турнир по спортивным танцам «Primavera cup-2018»

Все выходные:

Уральский центр развития дизайна: ярмарка мастеров "Иван-да-Марья", которая соберет порядка двухсот участников со всей Свердловской области, а также гостей от Калининграда и Белоруссии до Сибири и Таджикистана.

Мастера расположатся на обоих этажах Уральского центра развития дизайна. Обширная обучающая и развлекательная программа, удобный фудкорт и центр города даст возможность увлекательно и с пользой провести время гостям всех возрастов.

21 апреля с 12 до 16-00

Парк им.В.В.Маяковского: «День копейки». Гостей ждёт выставка машин ВАЗ-2101, трансляция познавательных фильмов об истории создания этого автомобиля, фигурное вождение и фотосессия.

21 апреля, 15-00

Трц «Гринвич», западный паркинг: экстремальное шоу громкого звука, AUTOSOUND, Уральские Монстры 2018!

22 апреля, 19-00

Ккт «Космос»: Comedy Woman в Екатеринбурге, и не одни, а с известным шоуменом, участником шоу и незаменимым со-ведущим программы «Вечерний Ургант» — Александром Гудковым и с совершенно новой концертной программой.

Александра Лебедева