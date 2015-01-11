Муниципалитеты Челябинской области получат в 2 раза больше денег на дороги

Ремонт региональных и межмуниципальных дорог начнётся в июне, но уже известно, что вдвое увеличено финансирование муниципалитетов области в части ремонта дорожной сети.

В 2018 году больший объём денежных средств распределен в муниципалитеты. Если в прошлом году цифра субсидии муниципальным образованиям была около 2,5 млрд. рублей, то в этом она увеличилась до 4,5 млрд.

Основной получатель этих денег – Челябинск, речь идёт о более 3 млрд. рублей, которые уже распределены и заложены в программу строительства и ремонта дорожной сети. При необходимости будут выделены дополнительные средства, всё это делается в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС.

Нужно отметить, что Челябинской агломерации удалось защитить федеральный проект «Безопасные качественные дороги», и получила в качестве софинансирования на условиях 50/50 (федеральный/областной бюджеты) 1 млрд. рублей. Что позволило значительно увеличить итоговую сумму на ремонт челябинских дорог.

«В планах на 2018 год, - рассказал министр дорожного хозяйства области Дмитрий Микулик, - реконструкция и строительство 78 км дорог. Около 120 км дорог будут подвержены ремонту и капитальному ремонту. И в рамках девствующих контрактов по содержанию ещё 150 км дорог будут приведены в нормативный вид. Имеются ввиду облегчённые виды работ по замене верхнего слоя асфальта».

Из-за малоснежной зимы глубина промерзания грунта в этом году превышает норматив до полуметра, поэтому обследование дорожной сети завершится только к концу мая. После этого план будет откорректирован.

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