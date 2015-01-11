Пресс – релиз по ДТП от 23 апреля 2018 года

23 апреля 2018 года в 08:24 часов на 13км ш.Метлинское в г. Озерск, водитель 1989г.р., управляя автомобилем марки «Мицубиси Лансер», не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Мицубиси», мужчина 1975г.р., получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-55-21 (инспектор по разбору ДТП с пострадавшими людьми).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск