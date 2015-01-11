За вывоз мусора из гаражей всё-таки придётся заплатить

Очередной иск о взыскании долгов перед МУП «УАТ» удовлетворён Арбитражным судом Челябинской области. Сумма претензий муниципального предприятия к гаражному кооперативу №134 невелика – чуть более двадцати тысяч, однако долг образовался более двух лет назад.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, в октябре 2015 года между УАТ и ПГК-134 был заключен договор на вывоз и утилизацию отходов. В соответствии с условиями договора исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию возмездных услуг по вывозу твердых бытовых отходов III-V класса опасности, образующихся в результате деятельности заказчика (кроме отработанного масла), и дальнейшему их размещению на полигоне твердых бытовых отходов.

Истец свои обязательства по договору выполнял в полном объёме, что подтверждается представленными в материалы дела актами об оказании услуг и путевыми листами. Однако в апреле 2016 года в платежах кооператоров начались сбои. Не дождавшись оплаты, УАТ в сентябре 2016-го направил претензию о наличии задолженности. Ответа на претензию от ПГК-134 не последовало.

Также не отозвались представители гаражного кооператива и на приглашение в судебное заседание по долгу перед УАТ. Поскольку неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания лиц, участвующих в деле, не препятствует проведению судебного заседания, оно проведено в их отсутствие.

В суд не были представлены ни отзыв на иск УАТ, ни доказательства проведённой оплаты. В результате было принято решение удовлетворить иск МУП «УАТ» в полном объёме, а также взыскать с ПГК неустойку за два года просрочки и госпошлину за обращение в суд.

В истории ПГК это не первое судебное разбирательство по долгам. Ранее через Арбитраж с него была взыскана задолженность по оплате коммунальных услуг по иску ММПКХ.

Озёрск.ру