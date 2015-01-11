В Татыше состоялся Пасхальный молодёжный бал

Как важно для кавалера видеть радостные глаза своей спутницы, ее счастливую улыбку, розовые от веселых танцев щечки. Какое удовольствие для дамы чувствовать себя красивой,воздушной, кружиться в танце, вызывая восхищение публики. Вы можете подумать, что это дискотека, но это-бал!

Бал -примечательное явление в истории. Это своеобразный театр жизни, в котором вершились судьбы народов, плелись тончайшие кружева политики, создавалось общественное мнение. В целях возрождения культурных традиций и в рамках Фестиваля "Русской Культуры", был организован ПАСХАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ БАЛ,который прошел в просторном торжественном зале Дома Культуры им.Александра Сергеевича Пушкина в поселке Татыш. Организаторами этого яркого культурного события для молодежи стали: Благочинный Озерско-Кыштымского городского округа протоиерей Дмитрий Шорин;

московские гости:Master of the Ceremonies Павел Исаков-Кундиус, танцмейстер школы исторических бальных танцев «Русские традиции», арт-директор Агентства светских событий V&K (г. Москва), почетный представитель в России международного фонда «Arte Italia cultura», помощник танцмейстера - Александра Анипченко, дизайнер и художник Агентства светских событий, директор МБОУ СОШ №22 Амурский Андрей Александрович, Заведующая ДК им.А.С.Пушкина Марина Ивановна Золотарева. Участниками бала стали кадеты, ученики кадетского корпуса МБОУ СОШ №22. По традиции бал открылся танцем полонез. Два часа пролетели незаметно для всех присутствующих. Ребята с удовольствием танцевали вальсы, менуэты,кадрили,котильоны . Все желающие могли приобщиться к танцевальному процессу. Обращая внимание на отзывы участников мероприятия, и тех, у кого не получилось на нем побывать, можно сказать с уверенностью, что есть несомненный интерес к такому виду досуга, к старым традициям, к новым знаниям и необычному виду общения. Организаторы пообещали, что такое событие еще повторится в нашем городе. Так что, остается следить за новостями и присматривать себе красивые наряды!