ФСБ раскрыла группу хакеров в Челябинске

Cотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность международной хакерской группы, которая разрабатывала программы для незаконного копирования компьютерных данных, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ведомства.

"Управлением ФСБ России по области пресечена деятельность международной хакерской группы, специализирующейся на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов", — говорится в сообщении.

Один из участников группы — житель Челябинской области. По месту его проживания проведены следственно-оперативные действия, была изъята электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления, уточняется в сообщении.

Следственным отделом УФСБ в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/incidents/20180423/1519219254.html