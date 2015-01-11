На Южном Урале в первом квартале средний размер зарплаты составил 33 тыс

В первом квартале 2018 года размер средней заработной платы в Челябинской области составил 33 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

Самой популярной профессиональной сферой стали продажи. На них приходятся 35% рынка, далее следуют производство (14%), рабочий персонал (11%), строительство, банки и ИТ (9%). Наибольший рост предложений был замечен в сферах строительство (+17%), госслужба (+16%) и искусство (+14%). Активней всего искали работу студенты (+16%), рабочий персонал (+15%) и госслужащие (+15%).

Конкурс в Челябинской области составил 5,8 резюме на одно предложение при норме 5−6 резюме. Самый большой конкурс был среди желающих начать карьеру (11,1), а также в сфере безопасности (9,7) и высшего менеджмента (8,1).

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