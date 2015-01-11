Челябинская область — на 39-ом месте по рождаемости

Челябинская область — на 39-ом месте по рождаеАргаяшский район оказался в лидерах по рождаемости в регионе. А в целом по области в этом году появилось на свет на 6,5 тыс. младенцев меньше, чем в 2016-ом.

Но специалисты не видят в этом демографической проблемы. Регион — на 39-ом месте по уровню рождаемости в стране. По словам руководителя Челябинскстата Ольги Лосевой, Челябинская область — «субъект с большим человеческим потенциалом».

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