Событие, объединившее города на одном танцполе

Десятый региональный танцевальный Чемпионат «OZR DANCE FEST 2018» собрал в Озерске более восьмисот участников. В течение двух дней они не только соревновались, но и перенимали опыт старших коллег на мастер-классах.

Следует напомнить, что организаторами турнира выступили школа танцев «E-MOTION» и клуб аэробики «Интерспорт фитнес» при поддержке администрации Озёрского городского округа и ФГУП «ПО «Маяк». В танцевальном турнире приняли участие команды из Уфы, Кургана, Екатеринбурга, Шадринска, Челябинска, Копейска, Каменск-Уральского, Снежинска, Верхнего Уфалея, Кыштыма, Озерска.

Количество желающих приехать в Озерск и поучаствовать именно в этом танцевальном марафоне растёт с каждым годом. В прошлом году в танцевальном марафоне приняли участие 650 детей, подростков и молодых людей, в возрасте от 4 до 35 лет. В этом году на площадке ДК «Маяк» собрались 850 участников.

Озерский хип-хоп чемпионат отличается высоким уровнем судейства. Ежегодно выступления оценивают признанные мастера данного танцевального направления. На протяжении трёх предыдущих турниров уровень участников оценивали двукратная чемпионка мира по хип-хопу Евгения Максимова (Москва) и участник проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ Владимир Рябинкин (Екатеринбург), хореограф проекта «Танцы на ТНТ» Анастасия Чередникова и тренер танцевальной студии «FENIX», участник и представитель Уральского хип хоп объединения "BNS URAL" из Копейска Фёдор Деккерт. В этом году в состав судейской бригады вошли DAM'EN (Москва), bboy GOLDY (Казань), Варвара Найниш (Екатеринбург), Стамет (Каменск-Уральский), Супер Олег (Челябинск). Кроме того, специальными гостями чемпионата стали DJ Fantastic Fresh (Екатеринбург) и DJ Вадим Кодзаев (Тюмень). Музыкальное сопровождение – Даниил Вычегжанин и Олег Дундин (Челябинск), МС SURFF (Магнитогорск).

20 апреля программа «OZR DANCE FEST-2018» началась с мастер-классов, которые проходили в МЦ «МИР» одновременно в двух залах. Занятия проводили Артем Стаметов (Каменск-Уральский), Олег Дундин (Челябинск) и Сергей Рытов ( Магитогорск). Желающих обучиться новым танцевальным навыкам у авторитетных наставников было очень много, после мастер-классов организаторы получили массу положительных отзывов.

21 апреля в ДК «Маяк» мастер-классы провели Константин Красилич, Dam'en (Москва) по хип-хопу, по брейку – Адель Биллалов (Goldy ) и Варвара Найниш ( Екатеринбург). Обучение проводилось в хореографическом зале параллельно с фестивалем.

– В этом году впервые на нашем фестивале появилась номинация «Брейкинг», – отметила руководитель школы танцев «E-MOTION» Наталья Назарова. – В номинации «Соло и дуэты» выступили 400 участников, в батлах по хип хопу и брейку – 220 человек. Батлы детей и юниоров проводились в малом зале, а батлы взрослых би-боев в фойе дворца, поскольку это очень зрелищное и интересное действие, которого наша аудитория ещё не видела. Очень сложные акробатические элементы, выполненные под музыку пластично и с чувством ритма, поразили не только детей, но и их родителей. Новым было также и то, что в этот раз у нас были приглашенные участники, и они без отбора выступали в сетке батлов. Один из них Влад Фаррахов, он родом из Озерска, сейчас представляет г.Екатеринбург. Влад стал победителем и обладателем кубка в номинации «Батл взрослые».

В шоу программе, которая традиционно проходит на сцене ДК «Маяк», принял участие 21 коллектив, было показано 56 номеров (всего 450 участников). Озерская школа танцев «E-MOTION» представила 16 команд.

Гран-при фестиваля получила команда из Екатеринбурга «58-стрит» с танцевальным номером «Березки».

Фото МБУ "Арена"

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35676/