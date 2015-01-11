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9 мая мог стать черным днем для нашей страны

Сегодня это трудно, невозможно себе представить. Но как выяснилось на Нюрнбергском международном военном процессе, именно 9 мая 1941 года главный нацистский идеолог Альфред Розенберг изложил Гитлеру план расчленения Советского Союза и получил абсолютное одобрение фюрера.

Смысл плана был в том, что Россия никогда больше не должна быть единой страной. Ее нужно не просто захватить, а практически уничтожить и создать на ее территории много слабых национальных автономий, которые будут враждовать между собой под присмотром рейха.

Миф крови

Ставка делалась на сепаратистские движения и разжигание межнациональной розни. Пришло время реализовать идею, которую Розенберг вынашивал еще с 1920-х годов: расчленить СССР и противопоставить один славянский народ другому. "Мы стоим перед выбором: посредством жесткого и одинакового для всех обращения сделать врагами 120 миллионов человек или посредством разделения сделать впоследствии половину своими помощниками", - писал он в своем дневнике.

Крым как благодатную территорию он полагал навсегда включить в состав Рейха. И увлеченно придумывал для городов полуострова немецкие названия. Вот еще одна запись в дневнике: "Фюрер одобрил мое предложение переименовать Симферополь в Готенбург, а Севастополь - в Теодорихсхафен".

Россия должна была быть расколота, а русская нация превращена в конгломерат маленьких наций. То есть, условно говоря, чтобы жители Брянска не считали себя такими же русскими, как жители Тулы. Розенбергу виделись разные субнациональности - мелкие, неопасные, поглощенные враждой.

Планировалось образовать пять губернаторств. В первое - Остланд - Розенберг намеревался включить Латвию, Эстонию, Литву и Белоруссию, их следовало радикально "онемечить" на протяжении жизни всего лишь двух поколений.

Вторым губернаторством мыслилась Украина с некоторыми прилегающими территориями. Из украинцев планировалось сделать противовес русскому народу. И не просто противовес, а сугубо враждебный, настроенный крайне агрессивно ко всему русскому. Украина должна была стать опорой Германии в контроле над Россией. Ее жителей нацисты готовились превратить в бессловесных, необразованных рабов, вымирающих от болезней и пьянства. Никакой близости между русскими и украинцами, русскими и белорусами. Это должны быть противоборствующие, враждебные друг другу нации. Отдельным губернаторством должен был стать Кавказ, еще одним - Туркестан.

Есть смысл более подробно остановиться как на личности главного идеолога нацизма Альфреда Розенберга, так и на идеологии, которую Гитлер лишь довел до логического конца. Это тем более важно, что труды Розенберга не прошли даром. Они оказались востребованы спустя многие годы и уже совсем в других политических условиях.

Он еще в 1934 году взялся вести дневник, и эти записи сыграли с ним злую шутку - на Нюрнбергском трибунале они полностью разоблачили своего хозяина. Однако после суда дневник Розенберга таинственно исчез. Лишь в конце 2013 года сотрудники министерства внутренней безопасности США обнаружили дневник в частной коллекции. Выяснилось, что после трибунала его незаконно присвоил американский обвинитель Кемпнер. Розенберг родился в 1893 году в Ревеле - так назывался тогда Таллин - в семье балтийских немцев. Его отец был мастеровой, портной. Это была та среда, где процветал немецкий национализм. В конце XIX века там появилось мощное движение, так называемый "Уход к корням". Его смысл - "надо вспомнить, что мы не подданные Российской империи, а что мы - немцы". Значит, мы - лучшие. Спустя годы это будет прописано в расовой теории.

Розенберг поступил в Рижский политехнический институт, который летом 1915 года был переведен в Москву. В начале 1918 года выпускник защитил дипломную работу. Это был проект… крематория. Выбор не случаен и очень символичен. Дело в том, что Розенберга пронизывала воинствующая антихристианская позиция, а крематорий - это квинтэссенция антихристианского захоронения.

Вместо христианской религии Розенберг собирался основать и ввести свою. Хотел стать апостолом нового язычества. Он напишет: "Мир пробуждается к новой вере - к мифу крови. Нордическая кровь составляет ту тайну, которая выше и больше всех старых святынь".

Оказавшись на исторической родине после Первой мировой войны, Розенберг тесно сходится с местными националистами. Вскоре он стал членом общества "Туле" - полуоккультного, полуязыческого кружка из состоятельных людей, ставивших своей целью возрождение германских начал. Собрания "Туле" посещал и Адольф Гитлер, еще совсем молодой, придавленный бедностью, даже нищетой, но его интересовал мир древних германцев, их верований и законов. Там они и познакомились.

Именно это теоретическое "возрождение" обернулось практикой нацизма и чудовищными преступлениями против человечества. "Ариогерманцы", считали члены клуба, обладали абсолютной правотой, когда распространяли свою власть по всему миру. Из этого следовал вывод: Германия превыше всего, а вся планета должна стать ее естественной колонией. Позднее это станет провозглашенным правом для каждого смелого германского солдата на поместье, где рабы из низших рас должны будут работать на ариогерманцев.

Уже тогда было ясно, что химеры об ариогерманцах противоречат христианским заповедям, но это не останавливало. Новая религия должна была безжалостно искоренить "человеческие подвиды, несущие страшные звериные начала...", либо содержать их в еврейских гетто, чтобы они не заражали прекрасный мир! По их мнению, Европа стала жертвой длительного процесса разложения, закончившегося торжеством темных народных масс и демагогов, которые ублажали их слух болтовней о равенстве и братстве. Но отважный воин, поражающий зверя, не может быть ему равен! Тем более, он не может быть ему братом.

Претворял эти мечты в жизнь Адольф Гитлер. Отсюда выросли законы о запрещении межрасовых браков, "Дома материнства" Lebensborn, где незамужние германские женщины хороших кровей смогут зачинать детей от чистокровных героев СС. Отсюда и Бухенвальд, и Освенцим, и Равенсбрюк, и чудовищный рев взбесившихся мясников. Гиммлер, Геббельс, Кальтенбруннер и другие бонзы Третьего рейха оказались реально воплощенными в жизнь идеалами поклонников древнегерманского мифа.

Розенберг сформулировал для Гитлера основные постулаты своего учения. Главных было два. Прежде всего ярый антисемитизм, убеждение, что евреи - враги немецкого народа, а потому все, что идет от евреев, должно быть побеждено и ликвидировано. Второе - это яростная антихристианская позиция. Свою теорию он изложил в объемном фолианте "Миф XX века", где пытался обосновать превосходство арийской расы над всеми остальными народами. Народы делятся на "здоровые" и "нездоровые", общественно-исторические проблемы объясняются смешением рас и засильем евреев, "упадническое искусство" противопоставляется "арийской культуре". Эта книга стала вторым по значимости после "Майн кампф" трудом в национал-социалистской идеологии.

Своего характера, чтобы стать лидером, у Розенберга не хватало, поэтому он стал ярым приверженцем Гитлера. И Гитлер это чувствовал. Знал, что Розенберг ему будет верен. И он был верен - всегда и во всем. Даже когда Гитлер приказал ему развестись с женой, он сделал это беспрекословно.

Еще одно задание фюрера!

В 1933-м, после прихода нацистов к власти, Розенберг стал рейхсляйтером - получил под свое руководство Внешнеполитическое управление, целью которого была пропаганда нацизма во всем мире. Он проявлял все больший интерес к внешней политике, к сепаратистским движениям, особенно - к возможному отделению Украины от России.

12 ноября 1941 года было объявлено о назначении Розенберга рейхсминистром по делам восточных оккупированных территорий. Гитлер сказал: "Розенберг, теперь настал ваш час!" В дневниках он писал об этом восторженно: "Фюрер дал мне еще одно задание! Фюрер дал мне управлять Россией!"

Фактически в его ведение были переданы все оккупированные территории Советского Союза, где существовала гражданская администрация. И на этих территориях по его приказам совершались военные преступления, массовые расстрелы, преследование мирного населения. Вот выдержка из протокола совещания экономического штаба "Ост": "Многие десятки миллионов жителей этих территорий станут избыточными - умрут или должны будут переселиться в Сибирь".

Розенберг записал в своем дневнике: "Окажется необходимой огромная эвакуация. Русский народ ожидают тяжелые времена". Он ненавидел Россию, причем ненавидел ее на каком-то клиническом уровне - скорей всего, это все шло из его детского воспитания. Показательно, что Розенберг активно выступал против сотрудничества с русскими эмигрантами. Он был убежден, что Белое движение, которое существовало тогда в Европе, - это бомба замедленного действия. "Потому что они выступают за великую и неделимую Россию. А термин "великая и неделимая Россия" - это антигерманский термин. Так же, как христианство".

Главный пункт программы Розенберга по разделу СССР - создание местных национальных правительств. Сформировать украинское правительство, сформировать белорусское правительство, сформировать ряд правительств на территории России. Жесткий оккупационный режим помогали поддерживать коллаборационисты и предатели. И зачастую зверства, которые они творили со своими согражданами, по жестокости превосходили захватчиков. Особенно ярко это проявилось в западных областях Украины, где орудовали дивизия "Галичина" и другие военные и полувоенные формирования, входившие в состав СС.

Идея Розенберга по поводу создания Украинской автономии, которая должна была выступить своеобразным противовесом всему русскому, не сработала. И в конце концов он сам, оставаясь министром восточных оккупированных территорий, фактически утратил контроль над ними. Геббельс отнял у него весь сектор пропаганды, а секретарь фюрера Мартин Борман и рейхскомиссар Украины Эрих Кох окончательно лишили его власти и постепенно оттеснили от фюрера. Одна из последних записей в дневнике: "У меня все рухнуло, там у меня больше нет ничего... Я прохожу по улицам моего родного города, и идут советские танки".

Разбитые химеры

В Нюрнберге Розенберг был самым бесцветным подсудимым. Ни красноречия, ни харизмы. Вот как вспоминал о Розенберге начальник Следственной части делегации СССР в Нюрнберге Г.Н. Александров, который допрашивал Розенберга накануне процесса.

"Альфреда Розенберга гитлеровцы называли своим "теоретиком". Мы вначале думали, что допрос Розенберга может приобрести острый политический характер. Начинаем с выяснения вопроса об агрессивном характере войны гитлеровской Германии против Советского Союза. Розенберг длинно и заумно рассуждает о том, что "Майн кампф", так сказать, лишь полемическое произведение... Милитаристские, захватнические и человеконенавистнические идеи он отрицает. Спрашиваем, как понимать его утверждения о расширении "жизненного пространства", о том, что "германское влияние должно прозвучать до Урала"?

- Меня неправильно понимают, - отвечает он. - Я имел в виду, что развитие России будет распространяться в сторону Урала, на восток, мы же, немцы, будем распространять свое влияние на запад, - вывертывается Розенберг.

Это была позиция человека, который готов поступиться любыми идеалами, честью и совестью во имя спасения собственной шкуры.

Мы настолько привыкли ко лжи нацистских преступников, что не удивляемся ничему. И если Гесс утверждал, что он не знает, кто такой Гитлер, стоит ли удивляться Розенбергу?"

И все же не стоит думать, что Розенберг обыкновенный лжец и жалкий трус. Его вклад в нацистскую идеологию велик. Вот что он писал в 1939 году: "Мы достигли прогресса во внедрении национал-социалистской идеологии в умы германской молодежи, от католической молодежи остались только небольшие группки, которые со временем также будут включены в состав гитлеровской молодежи... Более того, наша программа относительно воспитания в наших школах всех категорий уже составлена с таким антихристианским и антиеврейским направлением, что подрастающее поколение будет избавлено от жуликов в черных рясах…"

Несмотря на то что Альфред Розенберг вошел в историю как неудачливый идеолог и преступник, импульсы центробежной силы, запущенной им, продолжают действовать. И недооценивать этого и сегодня нельзя.

https://rg.ru/2018/04/23/chto-nacisty-gotovili-rossii-9-maia-1941-goda.html

Ключевые теги: 9 мая, история, фашизм, Гитлер, Розенберг.

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