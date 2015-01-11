К 100-летию Комсомола: «Легенды расскажут, какими мы были»

23 апреля в ДК «Строитель» для участия в программе, посвященной награждению орденом Трудового красного знамени Озерской комсомольской организации, собрались представители разных поколений, которые внесли свой достойный вклад в копилку ВЛКСМ.

Мероприятие было приурочено к 100-летию массовой общественно-политической организации советской молодёжи – Комсомола.

Со сцены прозвучали исторические факты, раскрывающие этапы славного пути Озерской комсомольской организации, при этом использовались архивные материалы и документальная фотохроника, прозвучало много стихов и, конечно, песен.

Особо было отмечена роль комсомольцев-первопроходцев, приехавших из разных регионов страны в наш город и принявших участие в реализации проекта №1 по созданию ядерного щита Родины (в кратчайшие сроки было пущено реакторное, радиохимическое и химико-металлургическое производство).

За большой вклад в становление и развитие атомной отрасли, в дело воспитания молодежи Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 22 апреля 1974 года Озерская комсомольская организация были награждена орденом Трудового красного знамени.

Выступая перед товарищами по ВЛКСМ председатель Совета ветеранов ОГО Иван Гашев почеркнул:

- В истории комсомола было много интересного и поучительного. Сегодня важно соединить историю и современность, чтобы передать опыт старших поколений современной молодёжи.

Фото Владимира Беляева

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35677/