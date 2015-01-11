Раздача георгиевских ленточек началась в России 24 апреля

До 9 мая волонтеры Молодежных центров будут раздавать символ Победы в Великой Отечественной войне.

Всего изготовлено более 10 тысяч лент. Цель акции – отдать дань памяти и уважения тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне, показав пример мужества, самоотверженности и героизма. Цвета ленточки – черный и оранжевый – означают «дым и пламень», и являются знаком личной доблести солдата на поле боя.

В этом году ужесточили правила ношения георгиевских лент. Теперь ленту можно прикреплять только на лацкане пиджака, об этом пишет сайт «Волонтеры Победы»:

«Лучшее место для символа памяти и уважения - у сердца. Поэтому мы и считаем, что георгиевскую ленточку лучше крепить с левой стороны груди».

Ранее организация запретила носить ленту на сумке или на автомобиле, носить ниже пояса, на голове или в испорченном виде.

http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=24-04-2018&newsid=251330