Раздача георгиевских ленточек началась в России 24 апреля

До 9 мая волонтеры Молодежных центров будут раздавать символ Победы в Великой Отечественной войне.
Всего изготовлено более 10 тысяч лент. Цель акции – отдать дань памяти и уважения тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне, показав пример мужества, самоотверженности и героизма. Цвета ленточки – черный и оранжевый – означают «дым и пламень», и являются знаком личной доблести солдата на поле боя.
В этом году ужесточили правила ношения георгиевских лент. Теперь ленту можно прикреплять только на лацкане пиджака, об этом пишет сайт «Волонтеры Победы»:
«Лучшее место для символа памяти и уважения - у сердца. Поэтому мы и считаем, что георгиевскую ленточку лучше крепить с левой стороны груди».
Ранее организация запретила носить ленту на сумке или на автомобиле, носить ниже пояса, на голове или в испорченном виде.
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=24-04-2018&newsid=251330
Ключевые теги: День Победы, георгиевская лента, правила ношения.
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