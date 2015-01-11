Ветеранам ВОВ дадут бесплатные билеты в другие города

На протяжении шести дней в мае ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно посетить любой город Южного Урала. Соглашение подписано со всеми перевозчиками Челябинской области, передаёт пресс-служба Миндортранса.

Бесплатный проезд на автобусах перевозчики организовали с 5 по 11 мая. Билет могут получить ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие. Для этого в кассах нужно предъявить удостоверение участника или инвалида войны и паспорт. Сопровождающим нужно только удостоверение личности.

Акция является традиционной. Провести её в 2018 году предложил министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик. Согласно пресс-службе министерства, предложение поддержали все автотранспортные предприятия и автовокзалы Челябинской области.

Напомним, ветераны и сопровождающие смогут бесплатно проехать и на поездах. По сообщению «Российских железных дорог», акция будет действовать весь май. Количество таких поездок не ограничено, отметили в пресс-службе «РЖД».

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