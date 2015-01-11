«СтройГАРАНТ» проиграл очередной суд

Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СтройГАРАНТ» на решение Арбитражного суда Челябинской области от 16 октября прошлого года и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 января 2018 года.

Ранее конкурент «СтройГАРАНТА» УК «Система» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу «СтройГАРАНТ» о взыскании 845 390 руб. 07 коп. неосновательного обогащения в период с начала 2015-го по ноябрь 2016 годов. Согласно решениям предыдущих судов, собственниками помещений многоквартирного дома № 7 микрорайона Заозерный г. Озерска Челябинской области принято решение об управлении домом управляющей компанией «Строен». В дальнейшем собственниками помещений спорного жилого дома принято решение о выборе в качестве управляющей организации с 15.12.2014 общества «СтройГАРАНТ». Через две недели новым решением от 31.12.2014 собственники передали функции управления домом УК «Система». Согласно протоколу общего собрания новая управляющая организация избрана с 01.01.2015. Кроме того, вступившими в законную силу судебными актами по требованию общества УК «Система» к обществу «СтройГАРАНТ» ему запрещено вмешиваться в деятельность управляющей организации по управлению домом посредством раздачи квитанций по оплате за содержание жилых помещений и собирать денежные средства с собственников. Однако «СтройГАРАНТ» продолжал сбор денег, мотивируя это фактическим оказанием услуг по управлению домом.

В суде представитель «СтройГаранта» заявила, что признаки неосновательного обогащения отсутствуют, поскольку денежные средства за содержание и обслуживание жилья вносились на счет общества «СтройГАРАНТ» в спорный период непосредственно собственниками многоквартирного дома на основании договоров на управление жилым домом. Соответственно, как считает заявитель, только граждане вправе требовать возврат внесенных платежей.

Однако Окружной суд напомнил истцу, что он не вправе переоценивать доказательства и устанавливать иные обстоятельства, отличающиеся от установленных судами нижестоящих инстанций. Нарушений или неправильного применения предыдущими судами норм материального и процессуального права также не установлено.

У «СтройГАРАНТА» остался последний шанс – обращение в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

Озёрск.ру