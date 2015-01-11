Россияне перестали экономить на еде

Аналитический департамент Sberbank CIB, Sberbank Investment Research, опубликовал 23-й выпуск обзора потребительской уверенности россиян — так называемый «Потребительский индекс Иванова» (условный «Иванов» является типичным представителем российского среднего класса)

Из обзора следует, что россияне в последнее время стали меньше экономить на еде и товарах первой необходимости, а потребительская уверенность вернулась на докризисный уровень. Улучшилось и общее восприятие собственного благосостояния.

К примеру, доля респондентов, которые ранее пытались сэкономить на основных продуктах, в первом квартале 2018 года снизилась на шесть процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 64%. Также сократилось число россиян, которые при выборе товаров ориентируются на более низкие ценовые сегменты — с 73% до 71%.

В то же время, по оценке аналитиков, доля потребителей, целенаправленно покупающих товары по промоакциям, по-прежнему довольно велика. Так, почти четверть (24%) опрошенных россиян сообщили, что покупают большую часть продуктов и товаров в том магазине, где выше скидки или идут сезонные распродажи.

В целом же наши соотечественники стали лучше оценивать уровень собственного благосостояния — соответствующий индекс вырос на два процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом и стал равен 12%. Кроме того, потребители более позитивно оценивают условия для крупных приобретений — этот индекс вырос на один процентный пункт и составил 19%.

Опрос также свидетельствует о том, что заработная плата в январе – марте превысила уровень годичной давности на 6,8%. Дополнительный заработок «Ивановы» намерены расходовать на продукты питания (18% дополнительной суммы), одежду и товары для дома (14%,) и на формирование сбережений (13%).

В свою очередь индекс потребительских настроений, который в четвертом квартале прошлого года составил минус 10%, а в январе-марте 2018-го подрос до минус 9%, то есть вернулся на докризисный уровень. Эксперты объясняют позитивные изменения ростом реальных доходов населения в первом квартале 2018 года на фоне стабильно низкой инфляции в стране.

Как показало исследование, в последнее время поводы условных «Ивановых» для беспокойства не изменились — на первом месте по-прежнему коррупция, которую упомянуло 64% опрошенных, на втором — безработица (55%), на третьем — инфляция (48%).

Обзор «Потребительский индекс Иванова» основан на итогах опроса 2300 россиян в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек.

https://www.cheltv.ru/rossiyane-perestali-ekonomit-na-ede/