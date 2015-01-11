Памяти веселого блокадника

…«Компетентные органы» должны были заинтересоваться им еще в детстве, когда он из рогатки расстреливал портрет Ленина. Но его «всего лишь» перевели в другую школу, где учились такие же оторвыши.

…Его (уже студента) должны были отправить «по этапу» в 1937-м. За то, что надел на голову агитатора из Смольного планшет с газетой «Правда», сообщавшей об урезании стипендий «в связи с ростом благосостояния». Спасло чудо. И преподаватели…

…Он пережил самые лютые месяцы блокады. Спасла эвакуация…

…В эвакуации, в Пятигорске, за ним должны были прийти сотрудники НКВД. За то, что посмел запустить иностранную музыку в эфире местного радио. «Спасли»… немцы: началось наступление гитлеровцев, и о студенте забыли…

…Его должны были расстрелять в Вене. По подозрению в шпионаже и «за контрабандный провоз гражданских лиц»: помогал местным торговкам ездить из одного сектора в другой торговать салом. Спасло то, что внезапно нашелся случайный умный, разобрался. Расстрел отменили…

…Уже живя в Озерске, предпринял полет на автомобиле «Волга» вверх колесами. В отличие от «Волги» остался жив…

…Не говоря уж о работе на «Маяке»…

…О своей жизни Николай Павлович КУЛИКОВ рассказывает с неподражаемым питерским юмором, в котором и самоирония, и грусть, и улыбка…

«Жизнь прожить – не поле перейти», – важно произносим мы уставшую от частого употребления фразу, рассказывая о человеке с богатой биографией. Прожить такую жизнь, как у него, все равно что провести все игры чемпионата мира по футболу на минном поле.

Про свое «поле» он написал книгу «С нами Бог и нечистая сила». Издал на свои средства ограниченным тиражом. Мы в свою очередь сняли про него фильм «Поле Куликова». На Международном кинофестивале «Радонеж» в 2009 году этот фильм стал дипломантом…

…Идя по своему полю, Куликов, похоже, когда-то прошел мимо поворотного пункта «Старость». Бывает такой редкий вид людей, которые забывают постареть: то ли жизнь любят больше, чем их сверстники, то ли она – их…

Но, наблюдая, с каким азартом Николай Павлович в восемьдесят с гаком осваивал компьютер, интернет, цифровой фотоаппарат, мобильную связь и спутниковое телевидение, как он писал маслом копии картин известных художников («кто-то поет чужие песни, а я пишу чужие картины»), я ничуть не сомневался, что старость ему действительно не грозит.

Он с какой-то ненасытной жадностью постигал все новое и спешил тут же поделиться своими знаниями с окружающими. И порой удивлялся и искренне возмущался, когда в своих собеседниках обнаруживал ту самую черту, по поводу которой еще Пушкин говорил: «Мы ленивы и нелюбопытны…».

Николай Павлович вообще был очень искренний человек. Искренне любил. И искренне ненавидел. Искренне радовался. И искренне сердился. И то и другое – с размахом. И то и другое – по-русски. На всю катушку. Любил шумные компании. Любил угощать. Обладал отменным чувством юмора: на заводе №20 до сих пор вспоминают его легендарные розыгрыши.

На стене его квартиры остались автографы генерального директора «Маяка», юристов, журналистов почти всех городских СМИ… Любого человека, который оказывался в этой квартире впервые, Николай Павлович заставлял написать пару строк и расписаться. На вопрос «зачем?» неизменно смеялся: «Хочу, чтобы эту стену несли за моим гробом и установили на могиле…»

Он умер не от старости. Просто, может быть, в какой-то момент ему не хватило нашего тепла, нашего внимания, нашей простой человеческой поддержки. И одиночество нанесло ему последний удар.

А может быть, это просто напомнила о себе позабытая на время болезнь.

Он всегда ценил хорошую компанию. Может быть, поэтому Бог забрал его в один день с Кириллом Лавровым и Мстиславом Ростроповичем: 27 апреля 2007 года.

Но в любом случае, когда уходят личности такого масштаба, в мире становится холоднее. Просто потому, что еще одним горячим сердцем стало меньше.

А я все время жду, что раздастся телефонный звонок и хрипловатый голос, грассируя и время от времени срываясь от сдерживаемого смеха (или гнева) на фальцет, сообщит очередную потрясающую новость из жизни страны или его компьютера…

Подробности в видеосюжете

Александр Волынцев