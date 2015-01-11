Погода лучше пока не станет. Новое предупреждение от ЧГМС

Во второй половине дня и вечером 27 апреля в связи с усилением ветра до 25 м/с повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления спланировать и организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению, снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий на подведомственных территориях, в т.ч.:

- организовать взаимодействие со службами МВД, ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики, по обмену информацией и совместным действиям;

- уточнить схемы подключений резервных источников жизнеобеспечения, провести проверку резервных источников на социально-значимых объектах;

- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических средств для ликвидации возможных аварий.