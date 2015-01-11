Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня суббота 28 апреля 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +7 град. С

• атмосферное давление 740 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 85 %

• ветер западный 2 - 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _1_ ДТП

_без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 32 п.9-11, Дзержинского 63 п.7 с 9 до окончания

Семенова 2 с 9 до 12 часов

2 В сетях электро-

снабжения

3 В сетях горячего водоснабжения

и отопления К.Маркса 32 п.9-11, Дзержинского 63 п.7, Гайдара 26п.7 с 9 до окончания

Набережная 21, Блюхера 26, Семенова 2, Музрукова 39 с 9 до 12 часов

Менделеева 6 с 9 до 17 часов

Вниманию жителей округа!

С 28 по 30 апреля на территории Челябинской области ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений западный с переходом на южный с отдельными порывами до 26 м/с.

Вниманию жителей округа!

Движение автобусов по пригородным, городским и садовым маршрутам 30 апреля, 1,2 мая будут выполнятся по воскресному расписанию.

01 мая 2018 года с 08.00 часов до 13.00 часов будет временно перекрыто движение транспортных средств по пр. Ленина с перекрёстками ул. Студенческая; ул. Ермолаева; ул. Колыванова; ул. Советская; ул. Матросова; ул. Лермонтова.

Автобусные остановки «Автовокзал» и «Площадь Ленина» переносятся на остановку «МИФИ».

Движение муниципального маршрута №3 отменяется. По муниципальному маршруту

№ 2 остановки пл. Ленина и пл. Курчатова переносятся на остановки «Больничный городок» и «МИФИ»

По специальным садовым маршрутам № 17,18,19,20-21,24-25, 26-28 будут выполняться первые рейсы на 08 час только до садов.

Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» проводит подготовку матросов-спасателей.

По окончанию обучения выдается удостоверение установленного образца. Возможно трудоустройство на городских пляжах в летний период.

Заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 28 апреля 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью и в утренние часы в отдельных районах туманы. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2-7º, днем плюс 17-22°, на севере плюс 12-17°.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение видимости и эксплуатационного состояния дорог при осадках, гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы линий электропередач в результате налипания мокрого снега на провода и усиления ветра свыше 15 м/с.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _201_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/35720/