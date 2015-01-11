Территория вблизи Ильменского заповедника превратилась в свалку

Жители Миасса пожаловались общественникам на захламление территории вблизи Ильменского заповедника.

Горожане рассказали, что рядом с остановкой до сих пор стоят мешки с мусором, который собрали несколько лет назад. Уличные урны отсутствуют, отходы валяются на обочинах дорог и в лесополосе. На остановке отсутствует кровля, нет здесь номеров отправления и прибытия транспорта.

«Администрация города и управление экологии не следят за состоянием территории вблизи заповедника. Неподалеку находится озеро Ильменское, берега которого покрыты слоями мусора. Туристы, приезжающие на экскурсии, видят этот кошмар, в то время как заповедник является лицом города, а власти выступают за развитие туризма», – рассказала общественник Анна Сизова

Активисты обратились в администрацию Миасса с жалобой на ненадлежащее содержание территории и попросили устранить нарушения. Ильменский заповедник – государственный природный заповедник, занимающий по площади 34-е место среди заповедников страны. Ежегодно его посещают до 50 тыс. гостей.

https://dostup1.ru/society/Territoriya-vblizi-Ilmenskogo-zapovednika-prevratilas-v-svalku_106076.html