Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

На водоемах округа начался процесс таяния льда. Обращаем ваше внимание на то, что весенний лед непрочен.

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в весенне-летний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.

Уважаемые родители!

· НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ!

· Объясните детям, что игры на весеннем льду опасны для жизни!

Вода ошибок не прощает, а жизнь у вас одна!

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно

звоните 112 с сотового телефона.