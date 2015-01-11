Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
На водоемах округа начался процесс таяния льда. Обращаем ваше внимание на то, что весенний лед непрочен.
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в весенне-летний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.
Уважаемые родители!
· НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ!
· Объясните детям, что игры на весеннем льду опасны для жизни!
Вода ошибок не прощает, а жизнь у вас одна!
Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно
звоните 112 с сотового телефона.
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