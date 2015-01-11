Общественный совет при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск для удобства жителей округа разработал онлайн-сервис «Интерактивная система поиска участкового».
Сервис размещен по ссылке: https://umvd74.wixsite.com/uup74
С помощью данного сервиса, выбрав улицу и дом, можно получить информацию об участковом уполномоченном полиции, обслуживающий данный участок, его контактный телефон, время приема и адрес участкового пункта полиции.
Ключевые теги: МВД, он-лайн сервис, участковый.
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