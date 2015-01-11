Общественный совет при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск для удобства жителей округа разработал онлайн-сервис «Интерактивная система поиска участкового».

Сервис размещен по ссылке: https://umvd74.wixsite.com/uup74

С помощью данного сервиса, выбрав улицу и дом, можно получить информацию об участковом уполномоченном полиции, обслуживающий данный участок, его контактный телефон, время приема и адрес участкового пункта полиции.