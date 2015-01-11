У «СтройГаранта» проблемы с Пенсионным фондом

Судья Арбитражного суда Челябинской области Ирина Мрез удовлетворила заявление Озёрского управления Пенсионного фонда России к компании «СтройГарант» о применении наказания за непредоставление отчётности в установленные законом сроки. Штрафные санкции невелики – всего 500 рублей, однако «СтройГаранту», как проигравшей арбитражный процесс стороне, предстоит оплатить и судебные расходы в размере, вдвое превышающим сумму иска Пенсионного фонда.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, компания «СтройГарант» не предоставила в Озёрское управление Пенсионного фонда обязательные документы, финансовые санкции применены за отчетный период «апрель 2017 года».

В решении Ирины Мрез сказано, что судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Стоит отметить, что на нарушении пенсионного законодательства компания озёрского депутата Александра Откупщикова поймана не впервые: только за прошлый год аналогичные штрафные санкции накладывались на «СтройГарант» трижды. Всего же с участием этого предприятия в течение года состоялось более десяти заседаний судов различных инстанций. Ни в одном из них «СтройГаранту» одержать победу не удалось.

Озёрск.ру