Родственников красноармейца из Пласта ищут на Южном Урале

Родственников солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Орловской области, ищут на Южном Урале, сообщаеют в пресс-службе правительства региона.

Останки рядового поисковики межрегионального объединения «Костёр» обнаружили на месте бывшей линии обороны Болховского укрепрайона 25 апреля. При солдате сохранился медальон с именем: Сорокин Иван Романович, 1908 года рождения, проживал в городе Пласт, ул. Фрунзе д. 15, был призван Кочкарским РВК в июне 1942 года. Записаны и сведения о родственниках: жена Сорокина Екатерина Архиповна.

Тех, кто что-либо знает о семье бойца, просят сообщить об этом в МПО «Костер» по телефону: +7 (930) 063-33-40.

http://www.chel.aif.ru/society/rodstvennikov_krasnoarmeyca_iz_plasta_ishchut_na_yuzhnom_urale?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main