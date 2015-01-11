Детскому фестивалю – 25!

На протяжении 25 лет в Доме Культуры «Энергетик» проходит общепоселковый фестиваль детского и юношеского творчества «Весеннее ассорти», в котором принимают участие коллективы и объединения всех детских учреждений поселка. 28 апреля состоялся яркий и запоминающийся праздник для всех участников и зрителей.

Перед концертной программой зрители смогли полюбоваться на экспозицию работ юных художников детских садов, школы №41, художественного отделения ДШИ, объединений прикладного творчества ЦДО «Дружба» на выставке художественного и декоративно-прикладного творчества «Территория детства».

Гаснет свет, на экране кадры фестивальной программы давних лет, на сцене пластичные мимы - это живое воплощение прошлого.

Сменяются кадры. Фестиваль живет и на сцене уже новые участники.

В концертной программе фестиваля участвовали: танцевальный коллектив «Искорки» (руководитель – Е.Стельмашок), ансамбль эстрадной песни «Стиль» (руководитель - Т. Капина), хореографические коллективы «Созвездие» (руководитель - Е.Стельмашок), «Капельки» и «Радость» (руководитель - Н.Костромина), воспитанники МБДОУ «Родничок» (руководители - Л.Грибач, С. Никитина, Ж.Глазкова, К.Чудинова), ансамбль скрипачей и солисты Детской школы искусств, хор учащихся МБОУ СОШ№41 (преподаватели – С. Колосова, Г.Хуснутдинова).

В юбилейной программе приняли участие и выпускники фестивалей прошлых лет Ю. Небываева, Т. Леонова, Ю. Бинецкая, А. Лубин, А. Аристова, Д. Капин. Свое видео поздравление прислал П. Седов. Со словами поздравления и напутствия на сцене выступили и руководители детских учреждений поселка О.Ю.Иванченко, Е.Ю.Каменская, Е.В.Волегова, И.Б. Беломестных, зав. структурным подразделением ДК «Маяк» О. А. Титова.

Двухчасовой концерт привлек внимание большого количества зрителей, которые тепло встречали юных артистов, танцоров и певцов. Выступления участников, представленные на выставке детские работы не оставили равнодушными никого. Фестиваль в очередной раз показал, сколько радости приносит детям творчество, красота и созидание (всего в фестивале приняли участие 410 человек).

Хочется пожелать им новых творческих планов и вдохновения!

Все коллективы, принявшие участие в фестивале, были награждены специальными дипломами и благодарственными письмами.