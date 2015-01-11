На прибавку к зарплате бюджетникам кабмин направил Южному Уралу еще свыше 500 млн

Правительство России выделило из резервного фонда 16,3 млрд рублей на предоставление дотаций 54 регионам на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года

Эти средства пойдут также на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года, говорится в пояснительной записке к распоряжению кабмина.

«Частичная компенсация дополнительных расходов предусматривается регионам, у которых уровень расчетной бюджетной обеспеченности не превышает 1,5, и регионам, в которых минимальная заработная плата не превышает установленный на федеральном уровне МРОТ», — подчеркивается в документе.

В марте федеральное правительство направило Челябинской области почти 642 млн на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ с 1 мая до 11 тыс. 163 рублей.

Как следует из нового распоряжения, дополнительно на указанные цели регион получит свыше 520,5 млн рублей. Деньги на повышение зарплаты бюджетников в Уральском федеральном округе также выделены Курганской (220,4 млн) и Свердловской (408,3 млн) областям.

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