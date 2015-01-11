«Зимняя вишня». Сорок дней

3 мая 2018 года исполняется 40 дней со дня трагедии в г.Кемерово.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» по официальным данным погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

В храмах Русской Православной Церкви прошли панихиды по погибшим. Не стал исключением и храм Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска.

На панихиде также поминались жертвы трагедии в Доме профсоюзов в Одессе (2014 г.).

К поминовению усопших в Православии отношение особое. Не за столом с рюмкой водки, а в храме на общей молитве. Поминальные молитвы необходимы не только умершим. Молитва есть дело милосердия, и Господь особенно благоволит к молящимся о других.

Когда мы поминаем людей, ушедших с грузом грехов, то своими молитвами приклоняем к ним милость Божию. А когда мы молимся о упокоении людей достойных, чем-то в своей жизни заслуживших милость Господа, то они, в благодарность за наши молитвы, просят у Господа и нам милости и участия в наших земных делах.

«Молитва за других – особый род милостыни. Никогда не пренебрегайте возможностью совершить ее. Не смущайтесь поминать тех, кто даже случайно пришел вам на память. У Бога случайности нет. Поминайте дома, не забывайте поминать в церкви. И вы почувствуете, как уменьшится земное тяготение, станет легкой душа, потому что с вами будет милость Господа», – снова и снова напоминают нам наши священники.

Стоит прислушаться к этим словам…

Александр Волынцев