Жертв клещей в Челябинской области стало в два раза больше

На Южном Урале от укусов клещей пострадали 332 человека этой весной. Среди них 138 детей, сообщил и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов
Для сравнения, в марте и апреле прошлого года было 150 пострадавших.
Активность клещей отмечается по всему региону. Сейчас идет обработка парков и кладбищ в городах.
— Если вы идете в лес или работаете в саду, не забывайте по возвращению домой осматривать друг друга — вдруг вас или вашего близкого укусил клещ. Пользуйтесь репеллентами, — отметил Владимир Ефремов.
Что делать, если укусил клещ:
— В рабочие дни обратитесь в инфекционный кабинет вашей поликлиники.
— Если заметили на себе клеща в выходной, идите в травмпункт.
https://www.chel.kp.ru/online/news/3102967/
Ключевые теги: Челябинская область, клещи, осторожность.
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