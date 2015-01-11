Жертв клещей в Челябинской области стало в два раза больше

На Южном Урале от укусов клещей пострадали 332 человека этой весной. Среди них 138 детей, сообщил и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов

Для сравнения, в марте и апреле прошлого года было 150 пострадавших.

Активность клещей отмечается по всему региону. Сейчас идет обработка парков и кладбищ в городах.

— Если вы идете в лес или работаете в саду, не забывайте по возвращению домой осматривать друг друга — вдруг вас или вашего близкого укусил клещ. Пользуйтесь репеллентами, — отметил Владимир Ефремов.

Что делать, если укусил клещ:

— В рабочие дни обратитесь в инфекционный кабинет вашей поликлиники.

— Если заметили на себе клеща в выходной, идите в травмпункт.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3102967/