Помнит еще кто-нибудь пионеров-героев?

В театре кукол «Золотой петушок» открылась выставка, посвященная Великой Победе. Фотографии, картины с емкими подписями к каждой. Вехи Великой войны.

Мужество наших бойцов, дети в концлагере, знаменитый фонтан «Детский хоровод» в Сталинграде, Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, защита Севастополя, ликование у Рейхстага… Такая выставка – хорошая возможность для родителей дать ребенку первые Уроки мужества, рассказать о самом главном нашем празднике – Дне Победы.

Выставка организована при поддержке местного отделения ДОСААФ России и лично его председателя Антона Сергеевича Чучалина, и это первый опыт сотрудничества ДОСААФ и театра кукол «Золотой петушок». Одной выставкой дело не ограничилось, накануне майских праздников в театре кукол состоялся Урок мужества для старшеклассников. Вручить ребятам георгиевские ленточки пришли стройотрядовцы из МИФИ, а провел занятие полковник запаса, в прошлом участник боевых действий, а ныне заместитель председателя Областного совета ветеранов Сергей Николаевич Седнев.

Урок мужества заключался уже в том, что целый час этим юношам и девушкам пришлось стоять. Проходило мероприятие в фойе театра кукол, и стульев не было предусмотрено изначально. Испытание, для некоторых оказавшееся почти непосильным. Сергей Николаевич рассказывал о той далекой войне, задавал вопросы, обнаруживая пробелы, старался их заполнить, успеть за один только час вложить в них как можно больше. И многое ему удавалось. Ребятам достался хороший, увлеченный своей темой рассказчик, очень доброжелательный, терпеливый и мудрый.

В этой беседе меня поразило одно обстоятельство: современные подростки катастрофически мало знают о Великой Отечественной войне. Ничего не известно им о строивших наш город Героях Советского Союза, о жившем в Озерске Герое Александре Борисовиче Логинове, о бюсте Герою Советского Союза Юрию Смирнову. Он стоит при входе в здание Лицея №39 (имя Юрия Смирнова школа №34 носила в 60-70-е годы ХХ века). Да что там говорить, в свои 14-15 лет они ничего не знают о подвиге Александра Матросова, не ведают, что такое Танкоград, а на просьбу назвать детей-героев, неуверенно вспоминают Зою Космодемьянскую…

Наверное, время такое. Война уходит в прошлое, с каждым годом становясь все дальше, стирая из памяти поколений свои имена и вехи... Размышляя над этим, я вдруг поймала себя на том, что не могу сходу вспомнить, какой подвиг совершил Марат Казей или Леня Голиков. А ведь когда-то, в детстве, знала всех пионеров-героев наперечет, мечтала быть на них похожей и зачитывалась книгой «Улица младшего сына» о подвигах Володи Дубинина.

Вот и получается, что такие Уроки мужества нужно организовывать не только для школьников, но для самой широкой публики. О Великой войне нельзя забывать. Никто не знает, какие Уроки мужества преподаст нам жизнь. От всей души благодарим Местное отделение ДОСААФ, Антона Сергеевича Чучалина, Сергея Николаевича Седнева. Такие встречи дорогого стоят.