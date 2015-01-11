Оперативная информация о погоде в выходные

5-6 мая 2018 г. в ночные и утренние часы в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0° до минус 5°, в горах и низинах до минус 9°.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления спланировать и организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению, снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий на подведомственных территориях, в т.ч.:

- организовать взаимодействие со службами МВД, ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики, по обмену информацией и совместным действиям;

- уточнить схемы подключений резервных источников жизнеобеспечения, провести проверку резервных источников на социально-значимых объектах;

- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических средств для ликвидации возможных аварий.

Начальник УГО и ЧС администрации

Озерского городского округа Чудов В.В.