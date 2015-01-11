Администрация Озерского городского округа информирует граждан о том, что в соответствии с постановлением главы округа Евгения Щербакова об окончании отопительного сезона 2017-2018 года теплоснабжение учреждений социальной сферы – детских садов, школ, учреждений дополнительного образования будет осуществляться без ограничений до особого распоряжения.

– В постановлении об отключении теплоснабжения нет никаких указаний на то, что будет остановлено теплоснабжение социальной сферы, – подчеркнул Евгений Щербаков.

Отключение жилого сектора будет производиться в соответствии с графиком управляющих компаний.