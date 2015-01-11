День Победы разделит рабочую неделю на две части

День Победы разделит наступившую рабочую неделю на две части — россияне будут работать в понедельник и вторник, 7 и 8 мая, четверг и пятницу, 10 и 11 мая.

Напомним, праздничный выходной 9 мая в этом году приходится на среду. Рабочий день 8 мая, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на один час.

В июне выходным дням, связанным с празднованием Дня России (12 июня), будет предшествовать шестидневная рабочая неделя — с 4-го (понедельник) по 9-е (суббота) включительно. Таким образом, у россиян будет три выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно. Понедельник, 11 июня, станет нерабочим за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.

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