Ипотечный рекорд: за 3 месяца южноуральцы взяли у банков 11,8 млрд рублей на новое жилье

За три месяца 2018 года российские банки выдали жителям Челябинской области 8,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 11,8 млрд рублей – это выше аналогичных показателей прошлого года на 76,1% и 53,1% соответственно.

За I квартал задолженность жителей области перед банками по ипотеке увеличилась на 3,5% и достигла 119,5 млрд рублей. С начала года величина просроченной задолженности снизилась на 0,9%, ее доля в совокупном кредитном портфеле не превышает 1,4%.

Почти на 15% увеличился средний размер ипотечного кредита – с 1,2 млн рублей до 1,4 млн. Кроме того, вырос средний срок кредитования, теперь он составляет около 15 лет.

В марте 2018 года жители региона брали ипотеку на более выгодных условиях, в среднем, под 9,9% годовых – весной 2017 процентная ставка достигала 12%.

«За последние два года прирост по количеству предоставленных ипотечных кредитов является рекордным. Такая динамика, на наш взгляд, во многом связана с активным рефинансированием кредитов: жители региона перекредитовывались вслед за снижением банками процентных ставок», – комментирует и.о. управляющего Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

В Челябинской области действует 830 пунктов банковского обслуживания, в том числе, шесть региональных банков. Капитал каждого из них уже сейчас превышает 1 млрд рублей, что позволяет им сохранять лицензию и проводить полный круг операций.

https://dostup1.ru/finance/Ipotechnyy-rekord-za-tri-mesyatsa-yuzhnouraltsy-vzyali-u-bankov-okolo-12-mlrd-na-novoe-zhile_106246.html