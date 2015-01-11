Взорвавшийся залп фейерверка 9 Мая травмировал жителя Челябинска

Зритель праздничного салюта в честь 73-й годовщины Победы в Челябинске пострадал от взорвавшегося рядом залпа.

О произошедшем вечером 9 мая ЧП в сообществе «Типичный Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» рассказал пользователь Сергей Коновалов.

«Кому-то там нехило опять снарядом прилетело, когда тот взорвался почти на земле. Скорая помощь сквозь толпу на Свердловском проспекте еле проехала», - отметил мужчина.

Челябинцы сразу заметили, что без каких-либо происшествий такие массовые мероприятия редко проходят. Тем более, когда некоторые горожане злоупотребляют алкоголем.

«Может кто в пьяном угаре что-то натворил, хотя вряд ли. Скорая поехала почти сразу после неудачного залпа», - заверил подписчиков сообщества Сергей Коновалов.

Напомним, салют в честь Дня Победы традиционно проходил в Челябинске в центре города, на набережной реки Миасс. В этом году власти пообещали горожанам красочное шоу с 3D-эффектом, однако многие челябинцы оказались недовольны увиденным и пожалели потраченных впустую бюджетных средств.

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