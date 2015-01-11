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| Новости » Городские новости

Празднование Дня Победы в Озерске

9 мая на площади им. Ленина состоялся военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное мероприятие началось с песни «День Победы» и торжественного выхода на площадь войсковых подразделений.

По традиции перед началом парада прозвучали поздравления в адрес ветеранов. В знак благодарности за ратный и трудовой подвиг учащиеся школ вручили почётным гостям алые гвоздики. Ровно в 10 часов с боем кремлёвских курантов начался праздничный парад. Под музыку песни «Вставай страна огромная!» вышла знамённая группа военнослужащих 93-й ордена Красной Звезды дивизии Росгвардии. Знамённая группа соединения вынесла на площадь государственный флаг Российской Федерации и красное Знамя Победы.

После объезда участников парада командир 93 Ордена Красной звезды дивизии войск национальной гвардии России дважды кавалер Ордена Мужества полковник Андрей Никул произнёс поздравительную речь:

– 9 мая – это праздник, величие которого определил сам народ своим беспримерным подвигом спасения Отечества, героическим и решающим вкладом в разгром нацизма. Это священный день для каждого россиянина, день всенародной гордости, славы и напоминание о непобедимости, единстве и мужестве нашего народа! 9 мая – это и день всенародной скорби. Цена Победы была непомерно высока – повсюду были разрушенные города и села, чудовищное количество человеческих жертв – мы потеряли более 27 миллионов наших соотечественников. Мы склоняем головы перед их светлой памятью.

Победа Советского народа в самой кровопролитной войне в истории, быстро возрастающая военная и экономическая мощь страны сделали нашу Родину одной из самых значимых и сильных держав мира, которой она является и по сей день. Мы приклоняемся перед отвагой, мужеством и терпением ветеранов, которые прошли ту ужасную войну и тяжкие послевоенные испытания. Вам, творцам Победы, сокрушившим фашизм, низкий поклон. Мы твёрдо заверяем вас, что вам никогда не будет стыдно за воинов сегодняшней России.

Далее со словами поздравления ко всем собравшимся на площади обратился глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– День Победы – священный и дорогой для каждого россиянина праздник, который мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ национального единства, воинской славы и доблести навечно вписаны в героическую летопись России. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны, которые преодолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. Низкий вам поклон за великий подвиг.

В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому поколению: берегите мир, гордитесь своей Родиной, чтите память о тех, кто боролся за свободу и суверенитет России. День Победы – это память сердца, которую бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

По традиции жители округа почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Звуки метронома, напоминающие биение сердца, отсчитывали эту скорбную минуту.

В знак сохранения личной памяти о героях Великой Отечественной войны, четвёртый год в едином строю вместе с миллионами жителей нашей страны по главной площади Озерска шагают участники «Бессмертного полка». Жители округа принимают участие в шествии целыми семьями, дети, внуки и правнуки несут фотографии своих фронтовиков. В этом году в колонне «Бессмертного полка» прошли более десяти тысяч жителей Озерского городского округа, в их рядах – депутат Законодательного Собрания Челябинской области, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, председатель Собрания депутатов округа Олег Костиков.

В ходе праздничного парада торжественным маршем перед трибуной прошли парадные расчёты воинских частей озерского соединения – 93-й ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации. Первым на площадь им. Ленина вышел парадный расчёт офицеров управления дивизии, большинство офицеров являются участниками боевых действий, награждены орденами и медалями. Следует отметить, что в торжественном марше приняли участие озерские огнеборцы, сотрудники МЧС России, а также парадный расчёт Общественного совета при администрации округа из числа лиц, отслуживших срочную службу в вооружённых силах СССР и РФ.

Парад юнармейцев общеобразовательных организаций округа открыл парадный расчёт школы №21. Перед праздничной трибуной также прошли учащиеся Озерского технического колледжа, студенты Озерского технологического института НИЯУ МИФИ. Состоялся парад специализированной военной техники.

После парада на площади празднование Дня Победы было продолжено в сквере им. Логинова, где для озерчан была подготовлена театрализованная концертная программа «Солдатский привал» с участием военного оркестра.

Празднование Дня Победы в Озерске

Празднование Дня Победы в Озерске

Празднование Дня Победы в Озерске

Празднование Дня Победы в Озерске

Празднование Дня Победы в Озерске

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35830/

Ключевые теги: 9 мая, Озёрск, парад, ветераны.

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