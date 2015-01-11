Каждый ребенок может привести с собой одного взрослого бесплатно!

Такой беспрецедентной акцией закроется театральный сезон в Озерске. Произойдет это 27 мая в 11:00 в театре кукол «Золотой петушок». Только в этот и единственный день в мае у каждого юного театрала с билетом будет право привести с собой одного взрослого бесплатно!

В этот день можно будет посмотреть третий, премьерный показ спектакля «Приключения знаменитого утенка Тима».

Знакомство с маленькой пернатой звездой подарила юным озёрским зрителям актриса Омского театра кукол Наталья Кузнецова. Главного героя и его друзей она придумала и сделала сама. Отыграв спектакль на омских площадках, в силу обстоятельств пришлось принять решение отправить Утёнка на новое место жительства, в Озёрск.

- Я борюсь с чувством собственничества, но он попал в хорошие руки, - рассказывает Наталья Кузнецова. – Впечатления от работы с озёрскими актёрами самые добрые. Я благодарна судьбе, что мне выдался такой случай. Ребята все классные, работают с полной самоотдачей. Они прониклись идеей сделать спектакль для самых маленьких понятным малышам языком. Им непривычно было работать с такой системой кукол, но они прямо совершили геройский поступок! Надо себя вспомнить в детстве, всё подробненько отыграть… Когда есть точность, есть энергия, есть такой, детский, взгляд, тогда всё получится!

Музыку к спектаклю написал композитор Валерий Слагаев. По отзывам зрителей, весёлые песенки легко запоминаются, и ребятишки с удовольствием напевают их потом целый день.

Также в день закрытия у зрителей будет возможность принять участие в финальном голосовании Конкурса «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ», увидеть церемонию награждения победителей Конкурса и вручения премии за лучшую актерскую работу сезона!

Итак, до окончания театрального сезона остается всего 6 спектаклей, успевайте посмотреть!

12 мая, 11:00 – СКАЗКА ПРО ВАСИЛИСУ ПРЕМУДРУЮ 5+

сказка-путешествие, С.Кузнецова

Ах, какая умница Василисушка! Одна беда с ней – загордилась от знаний своих и талантов. Отправила она жениха своего Ваню подвиги совершать. На верную погибель…

13 мая, 11:00 – СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ 3+

колыбельная для непослушных, С.Маршак

Как уложить ребенка спать: быстро, творчески, при помощи подручных средств. Инструкция к применению!

19 мая, 11:00 – Я – КОЗА! 5+

шутка-небылица, О.Мясников

Сколько ролей нужно сыграть, сколько масок примерить, чтобы постичь свою уникальность и с радостью воскликнуть: «Я – Коза!», «Я есть», «Здравствуй, мир! Это я!».

20 мая, 11:00, 13:00 – МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 5+

сказка-проделка, К.Кавелл

Забавная лесная сказка о том, как Заяц и Ежик бегали наперегонки и победил, конечно же…. Ежик. Всем зазнайкам посвящается!

26 мая, 11:00 – НОВАЯ РЭПКА 5+

спектакль-игра в телевизионное шоу

Мамы и папы! Запасайтесь фотоаппаратом, ваш ребенок приглашен на кастинг в телешоу! Телеведущие Катя Турман и Ваня Датский сделают из него маленькую звезду!

27 мая, 11:00 – Закрытие 66-го театрального сезона

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗНАМЕНИТОГО УТЕНКА ТИМА 3+

Трудно маме жить на свете, если непослушны дети… но и не соскучишься – это точно! Ребенку нужно везде сунуть свой нос, узнать, понюхать, попробовать на вкус. Кружится бесконечная карусель приключений, и напрасно мама ищет минутку, чтобы хоть немножко отдохнуть.

Справки по телефону: администраторы (35130) 4-83-98; касса (35130) 4-98-80, также сайт театра кукол «Золотой петушок» и группы в социальных сетях – присоединяйтесь!

Юлия Клепикова

http://ozpuppets.ru

https://vk.com/zol_petushok_oz;

https://www.facebook.com/groups/263495857494360