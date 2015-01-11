В День Победы Озерская полиция несла службу в усиленном режиме

В Озерском городском округе завершились праздничные мероприятия, посвященные 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего на мероприятиях присутствовало около 16 тысяч жителей округа.

Для обеспечения охраны общественного порядка и осуществления безопасности граждан было задействовано свыше двухсот сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.

В период празднования Дня Победы благодаря проведенному комплексу мероприятий нарушений общественного правопорядка не допущено.