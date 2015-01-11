В Челябинской области поголовно дактилоскопируют иностранцев

Полиция Челябинской области проводит тотальную проверку гастарбайтеров, задействованных на сельскохозяйственных работах.

В мероприятиях задействованы представители сразу четырех подразделений МВД – экономической безопасности, по вопросам миграции, Центра противодействия экстремизму и районных отделов. Силовую поддержку обеспечивают бойцы спецподразделений.

Часть иностранных гостей действует на территории региона легально, но у некоторых разрешающих документов нет. Последняя проверка прошла в Красноармейском районе, где на протяжении нескольких лет иностранцы выращивают овощи в теплицах. Как раз сейчас они высаживают рассаду в грунт.

«Проверено около 20 иностранцев. По итогам мероприятия пресечено 13 административных правонарушений, из них семь – за нарушение режима пребывания на территории России и шесть – за отсутствие разрешения на работу. Нарушители оштрафованы на общую сумму 26 тысяч рублей. Кроме того, все иностранные граждане проверены по базе данных на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на учет», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Двое нелегалов решением райсуда будут выдворены за пределы страны. А работодателя, который их использовал, оштрафуют на сумму до 800 тысяч рублей, либо приостановят его деятельность на срок до трех месяцев.

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