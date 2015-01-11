Дата и место проведения Бажовского фестиваля выбраны на Южном Урале

Бажовский фестиваль народного творчества на Южном Урале пройдёт с 22 по 24 июня в Пластовском районе, сообщают организаторы.
Площадкой для фестиваля в 2018 году выбрано село Демарино. Для проживания гостей планируют организовать палаточный лагерь, участникам и посетителям Бажовки также предлагают воспользоваться гостиницами в Пласте и Южноуральске. Расстояние от этих городов до Демарино составляет около 20 и около 50 км соответственно.
Напомним, ранее в течение нескольких лет Бажовский фестиваль проходил в окрестностях Миасса. На фестиваль приезжали десятки мастеров и творческих коллективов со всей Челябинской области и из других регионов.
http://www.chel.aif.ru
Ключевые теги: Бажовский фестиваль, новое место, культура.
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