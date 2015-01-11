Сотрудники полиции торжественно вручили паспорта

10 мая в читальном зале Центральной городской библиотеки Озерского городского округа прошло торжественное вручение паспортов Российской Федерации 14-летним гражданам, приуроченное к одному из главных праздников страны - Дню Победы.

Мероприятие, организованное отделом по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области совместно с сотрудниками библиотеки, стало уже доброй традицией.

В этот особый день ребят поздравили начальник отдела по вопросам миграции Наталья Василенко, заместитель начальника полиции Управления Андрей Печенкин, руководитель аппарата территориальной избирательной комиссии Луиза Сайдуллина.

Сотрудники полиции и приглашенные гости пожелали виновникам торжества быть добропорядочными гражданами, гордо носить звание гражданина России, честно выполнять свои гражданские обязанности, хорошо учиться и быть патриотами своей страны.

В торжественной обстановке свои паспорта получили 11 юных озерчан.

ОВМ УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области