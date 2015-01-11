Озерские полицейские встретились с ветераном Великой Отечественной войны

В преддверии празднования Дня Победы в актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск сотрудники полиции встретились с ветераном Великой Отечественной войны Насыровым Гимай Габидул-Исламовичем.

Гимай Габидул-Исламович прошел всю войну, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, награжден боевыми орденами, дважды был ранен. Фронтовик поделился воспоминаниями о своем боевом пути, о подвиге советского солдата.

На встрече также присутствовала блокадница, ветеран Труда Матющенко Зинаида Алексеевна. Зинаида Алексеевна лично знает Гимая Насырова, своего освободителя, прорвавшего блокаду Ленинграда. Она, будучи ребенком, сумела выжить в те страшные 900 дней. Зинаида Алексеевна подарила в фонд музея озерской полиции книгу «Блокадная тетрадь», в которой собраны воспоминания детей-блокадников, проживающих в Озерске.

В ответ сотрудники полиции подарили дорогим гостям цветы, поздравив с Днем Победы, и заверили, что память о подвиге советских солдат и народа никогда не будет стерта, а будет бережно передана следующим поколениям.