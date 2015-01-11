Ворота «Трактора» будет защищать экс-голкипер «Локомотива»

Александр Судницин подписал контракт с челябинским клубом на два года.

После окончания этого сезона основной вратарь «черно-белых», чешский легионер Павел Францоуз решил продолжить карьеру в НХЛ. Вакантное место долго не пустовало. 14 мая в пресс-службе ХК «Трактор» корреспонденту «Комсомольской правды» — Челябинск» сообщили, что клуб заключил двухлетний контракт с бывшим голкипером ярославского «Локомотива» Александром Суднициным.

30-летний вратарь — воспитанник красноярского хоккея. Вместе с Василием Демченко они станут основными «воротчиками» команды.

Судницин дебютировал в КХЛ в 2013 году в составе «Нефтехимика». В 2016-м перешел в ярославский «Локомотив», где и играл последнее время.

Минувший год стал для Судницина лучшим в карьере по коэффициенту надежности и отраженным броскам. Александр является вратарем Олимпийской сборной России.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3113725/