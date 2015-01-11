16 мая состоится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!»

16 мая Отделом ГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск будет проводиться массовая проверка водителей по соблюдению правил перевозки детей в салоне автомобилей.

Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если при движении автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения.

ОГИБДД Отдела ГИБДД УМВД России г. Озерск напоминает водителям правила перевозки детей в салоне автомобиля:

1. Дети в возрасте от 0 до 7 лет независимо от их места расположения в салоне (на заднем, на переднем сиденье) должны перевозиться только с использованием детского удерживающего устройства.

2. На переднем сиденье легкового автомобиля обязательно использование детского удерживающего устройства до достижения ребенком 12-ти летнего возраста.

3. Детей, которым исполнилось 7 лет, допускается перевозить на заднем сиденье легкового автомобиля и в кабине грузового без использования автокресел и каких-либо иных средств, но ребенок должен быть пристегнут штатным ремнем безопасности.

4. Запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла и в кузове грузовых автомобилей с бортовой платформой.

Ответственность водителя за нарушение правил перевозки детей в автомобиле предусмотрена статьей 12.23 КоАП РФ, а именно - наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

ОГИБДД Отдела ГИБДД УМВД России г. Озерск напоминает водителям, сомневающимся в необходимости детского автокресла и игнорирующих законное требование об использовании специальных удерживающих устройств: экономить можно на чем угодно, но только не на детской безопасности!