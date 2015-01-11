В Челябинской области пройдет тренировка ЕГЭ

В четверг и пятницу, 17 и 18 мая, в Челябинской области пройдут тренировочные ЕГЭ – пробные экзамены по обществознанию и английскому языку сдадут 11-классники.
Главная цель всероссийской тренировки – проверка организационных, технологических и информационных решений, использующихся при проведении экзаменов. Для школьников же это проба сил перед экзаменом и знакомство с процедурой. Прием и рассмотрение апелляций по результатам данных экзаменов не предусмотрены.
На Южном Урале в ходе тренировочного мероприятия по обществознанию 17 мая будет организована работа 85 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Написать работу попробуют более 6 тыс. выпускников. На следующий день, 18 мая, в тренировке устной части экзамена по английскому языку примут участие 280 школьников. Для проведения данного тренировочного мероприятия будут задействованы 24 ППЭ.
По словам директора Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрея Барабаса, в ходе тренировочных мероприятий участникам и организаторам ЕГЭ предоставляется возможность апробировать новые технологии процедуры проведения экзаменов.
Нововведения, напомним, коснулись процедур печати и сканирования экзаменационных материалов. Так, в 2018 году печать всех контрольно-измерительных материалов и бланков ответов осуществляется непосредственно в аудиториях в присутствии обучающихся. Сразу после экзамена в штабе ППЭ работы участников сканируются, затем в зашифрованном виде передаются по защищенным каналам связи в Региональный центр оценки качества и информатизации образования, где уходят на проверку предметным комиссиям.
«Данные нововведения позволяют сэкономить время и средства на доставку экзаменационных материалов на места. Кроме того, это позволяет еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ и сократить возможность влияния человеческого фактора», – поясняет Барабас.+
Напомним, основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля. С расписанием ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.
https://dostup1.ru/
Ключевые теги: пробное ЕГЭ, Челябинская область, образование.
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