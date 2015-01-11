В Челябинской области похолодало и начались дожди

Наступивший день ожидается преимущественно пасмурным и дождливым. Синоптики сегодня прогнозируют и порывы холодного ветра до 15 метров в секунду.

При этом температура воздуха даже в южных районах Челябинской области не превысит +16 градусов. А на севере и в центре области вовсе будет около +10.+

Однако временное похолодание уже завтра сменится весенним теплом. По всем прогнозам, в четверг ожидается до +20 и лишь местами пройдет небольшой дождь. Но также останутся сильные ветра.

А вот к концу недели «зажарит» прямо по-летнему. В воскресенье метеорологи предсказали до +25 градусов, на юге и вовсе до +28. При этом весь будущий уикенд пройдет без осадков.

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