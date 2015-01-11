Водитель погиб в столкновении «десятки» и грузовика на Южном Урале

Столкновение ВАЗ-2110 и грузовика на трассе в Каслинском районе унесло жизнь водителя «десятки», который сел за руль без прав, сообщают в областном УГИБДД.

Аварию на 11-м километре дороги Тюбук – Кыштым зафиксировали ранним утром 16 мая. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 36-летний мужчина на ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу дороги и не сумел избежать столкновения с двигавшимся навстречу Nissan Condor. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте, его 29-летнего пассажира госпитализировали.

«Оба пострадавших - жители Каслинского района. Водитель автомобиля ВАЗ имеет общий водительский стаж 12 лет, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе 2 раза за управление транспортными средствами с признаками опьянения, а в 2017 году был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения будучи лишенным данного права)», - рассказали в ГИБДД.

Отметим, что вечером 15 мая полицейские в Челябинске разыскали и задержали водителя иномарки, который сел за руль без прав в нетрезвом виде, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

http://www.chel.aif.ru/