Коллектив приехал в Озерск с особой концертной программой

15 мая в рамках гастрольного тура по административным центрам федеральных округов и регионов Российской Федерации на сцене театра «Наш дом» состоялся концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.

Творческая биография коллектива, известного не только в России, но и за рубежом, неотъемлемо связана с повседневной жизнедеятельностью войск. Оркестр проводит большую концертно-просветительную работу среди военнослужащих, сотрудников, работников войск национальной гвардии и членов их семей, принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании. За годы своей служебно-творческой деятельности оркестр дал тысячи концертов, в том числе и в «горячих точках», провёл многочисленные записи на радио, записал концертные программы на телевидении. Данный гастрольный тур был задуман с целью продемонстрировать жителям всей страны творчество замечательного военного оркестра, в частности порадовать жителей закрытых городов.

Следует отметить, что 14 мая оркестр выступил в Екатеринбурге и Снежинске, в течение недели коллектив проедет по городам Челябинской и Свердловской областей, где даст концерты для военнослужащих и ветеранов Уральского округа.

15 мая один из лучших военных музыкальных коллективов войск национальной гвардии РФ подарил жителям Озерска яркий запоминающийся праздник. На концерт оркестра были приглашены военнослужащие озёрской дивизии, ветераны, озерчане – поклонники оркестровой и вокальной музыки, а также студенты озёрского колледжа искусств.

В исполнении солистов оркестра прозвучали патриотические песни советских и современных российских композиторов, народные песни, джазовые композиции, хиты зарубежной эстрады. Программа концерта включала исполнение целого ряда ярких вокально-инструментальных номеров, в том числе песен «Баллада о красках» и «Катюша» (солистка Лариса Волжанина), «Баллада о солдате» (солист Алексей Толстокоров), «Верните память» (солистка Малика Разакова).

Сюрпризом для слушателей стал выход на сцену театра «Наш дом» заслуженного артиста России Владимира Маркина. Легенда 1980-х исполнил собственные хиты прошлых лет и песни, которые можно смело назвать классикой советской эстрады – «Есть только миг», «Палуба», «Колыбельная».

Несколько композиций прославленный коллектив исполнил под руководством начальника военно-оркестровой службы Уральского федерального округа Игоря Вараксина, который несколько лет служил в Озерске и руководил военным оркестром войсковой части 3273. Он подчеркнул, что не каждому военному дирижёру в жизни выпадает шанс поработать с таким профессиональным и легендарным коллективом:

– С этим коллективом я работаю не так давно. Мне выпала честь дирижировать несколькими произведениями в рамках этой программы. В ходе гастрольного тура довелось побывать и выступить в разных городах Сибирского, Приволжского и Уральского округов. Этот опыт запоминается надолго, вдохновляет работать и повышать свой уровень и мастерство.

В завершение вечера командир озёрской 93-й Ордена Красной звезды дивизии войск национальной гвардии РФ Андрей Никул, присутствовавший на концерте, поблагодарил музыкантов за хороший вечер и доставленное эстетическое удовольствие, вручил музыкантам памятный адрес.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35883/