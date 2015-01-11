Итоги проведения профилактического мероприятия «Внимания-дети!»

16 мая 2018 года в рамках проведения профилактического мероприятия «Внимания-дети!» Отделом ГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск проведена массовая проверка водителей по соблюдению правил перевозки детей в салоне автомобилей.
В ходе мероприятия сотрудники ОГИБДД разъясняли родителям – водителям о необходимости применения детских удерживающих устройств и других предусмотренных Правилами дорожного движения средств безопасности. Во время проверки было проверено 98 транспортных средств, в салонах которых находились дети. Водителей, нарушающих требования безопасной перевозки детей, не выявлено.
Ключевые теги: профилактическое мероприятие, ГИБДД, дети, правила перевозки.
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